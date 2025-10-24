la pace fragile a gaza di f bascone

Le alee che gravano sull’accordo di pace per Gaza sono in primo luogo quelle derivanti dalla indeterminatezza delle clausole militari: il disarmo delle milizie jihadiste, che Hamas intende limitato alle armi pesanti; il ritiro dell’esercito israeliano dalla Striscia (che ne occupa ancora il 53% e Israele vuole mantenere permanentemente il controllo su una fascia di sicurezza lungo i confini); i tempi dello spiegamento della forza di stabilizzazione internazionale, e le sue regole di ingaggio. Nell’attesa che quella forza di “peacekeeping” divenga operativa, è accettato che Hamas presidii le strade con i suoi settemila o più armati per mantenere l’ordine, soprattutto impedire rapine, saccheggi e assalti ai convogli umanitari. 🔗 Leggi su Tpi.it

