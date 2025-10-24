La nuova strada che collegherà i due comuni brianzoli | il progetto e il crono-programma

Monzatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova strada che collegherà Lesmo a Correzzana è sempre più vicina. Un ulteriore passo in avanti nella fase burocratica per la realizzazione di quell’opera il cui progetto risale al 2021 e che ha l’obiettivo di migliorare la viabilità locale e la sicurezza del traffico. L’accordo prevede la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Nuova Strada Collegher224 Due