La nuova strada che collegherà i due comuni brianzoli | il progetto e il crono-programma

La nuova strada che collegherà Lesmo a Correzzana è sempre più vicina. Un ulteriore passo in avanti nella fase burocratica per la realizzazione di quell’opera il cui progetto risale al 2021 e che ha l’obiettivo di migliorare la viabilità locale e la sicurezza del traffico. L’accordo prevede la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it