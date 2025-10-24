La nuova piscina è realtà lavori conclusi | partito il collaudo A novembre si definiscono i gestori

Riminitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È in fase di collaudo la nuova piscina comunale di Rimini, al centro di un sopralluogo da parte dei consiglieri della seconda e sesta Commissione congiunta. Accompagnati dagli assessori Mattia Morolli (lavori pubblici) e Michele Lari, dalla dirigente del Settore Eeilizia pubblica e Qualità urbana. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

