la nuova distrazione di hamassa

Ringraziando l'anonimo centro islamista per l'ennesimo Corano inviato in regalo al nostro giornale, nell'impegno di continuare a leggerlo e ad approfondire la cultura del Profeta, segnaliamo un nuovo attaccante nel campo progressista: trattasi di Bassem, prossimo candidato alle regionali del Movimento 5 Stelle, distintosi nella tenzone come postatore seriale di immagini. Non che ci mancasse un'altra Fa rayed, ma ormai ol campo largo ci ha abituati. Il problema è che ci sorge il dubbio che lo facciano apposta. Cioè che esibiscano legami grotteschi con Hamas e il suo manifesto con il preciso intento di coprire quelli veri, così come si fa in Italia buttandola sul ridere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

