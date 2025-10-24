La nuova corrente allarma Schlein Il placet di Fassino e gelo al Nazareno

"Siamo qui perché siamo preoccupati per il Pd. Il Pd sta perdendo l'ambizione di offrire proposte concrete per risolvere i problemi reali delle persone. Si elencano le cose che non vanno, ma manca coraggio di dire come si affrontano i problemi". Così la dem Lia Quartapelle aprendo 'Crescere', l'iniziativa dei riformisti Pd a Milano. Una corrente che va in direzione contraria a quella della segretaria Elly Schlein e che contribuisce ad agitare le acque dem.   "Si cercando scorciatoie emotive che mobilitano. Le mobilitazioni sono importanti ma noi come partito cosa è che proponiamo. Quali sono le proposte che convincono chi non è già con noi e tra questi gli elettori riformisti e moderati - continua Quartapelle - Se le cose vanno avanti così, io personalmente temo che la destra possa vincere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

