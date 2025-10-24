Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano l’addio di Sevilay, decisa a lasciare la Cappadocia dopo la verità su Hikmet e la rottura con Nuh. Cosa accadrà ora a Cihan e Melek? Le prossime puntate de La notte nel cuore si tingono di malinconia e addio. Sevilay, dopo un periodo segnato dal dolore e dalle rivelazioni, prenderà una decisione che lascerà tutti senza parole. La giovane, distrutta dopo la rottura con Nuh e la scoperta di non essere la vera figlia di Hikmet, capirà di non avere più un posto da chiamare casa. Così, senza fare rumore, sceglierà di abbandonare la Cappadocia, lasciando dietro di sé soltanto una lettera carica di emozioni e rimpianti. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - La Notte Nel Cuore, Anticipazioni Turche: Sevilay Parte Per Sempre!