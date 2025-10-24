La Napoli che sale | Gallo firma il suo primo film sulle orme di Eduardo De Filippo

Il racconto di Eduardo De Filippo e del suo impegno con i ragazzi di Nisida. Una storia che rende omaggio al Teatro e al suo potere salvifico. Un'opera che in pochi conoscono e che per questo andava raccontata. Ma anche un film che narra una storia di detenzione sì, ma in primis di redenzione sociale.

