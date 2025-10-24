La Napoli che sale | Gallo firma il suo primo film sulle orme di Eduardo De Filippo

Lidentita.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il racconto di Eduardo De Filippo e del suo impegno con i ragazzi di Nisida. Una storia che rende omaggio al Teatro e al suo potere salvifico. Un’opera che in pochi conoscono e che per questo andava raccontata. Ma anche un film che narra una storia di detenzione sì, ma in primis di redenzione sociale . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

la napoli che sale gallo firma il suo primo film sulle orme di eduardo de filippo

© Lidentita.it - La Napoli che sale: Gallo firma il suo primo film sulle orme di Eduardo De Filippo

Contenuti che potrebbero interessarti

Napoli, Raspadori atteso a Madrid per visite e firma con l'Atletico. Il sogno per l'attacco è Grealish - Tre gol nell'ultimo allenamento nel ritiro di Castel di Sangro è il saluto di Giacomo Raspadori al Napoli dopo tre stagioni e due scudetti (e tanta panchina). Riporta sportmediaset.mediaset.it

Napoli, Raspadori in Spagna per visite e firma con l'Atletico Madrid - Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo AS, il club spagnolo ha trovato un accordo con il Napoli ... Come scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Sale Gallo Firma