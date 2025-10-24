La musica come linguaggio generazionale | quando i suoni diventano identità
Esistono momenti in cui una canzone ti attraversa e improvvisamente capisci chi sei. Non è magia, non è caso: è il linguaggio segreto che ogni generazione costruisce con i suoni del proprio tempo. La musica non è mai stata solo intrattenimento. È sempre stata codice, appartenenza, rivolta silenziosa o grido collettivo. Ogni epoca ha scritto la propria autobiografia attraverso ritmi e parole, lasciando tracce sonore che raccontano molto più di quanto le cronache storiche possano fare. I Beatles hanno definito gli anni Sessanta non solo con le loro canzoni, ma con un’intera visione del mondo: pace, libertà, sperimentazione. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
