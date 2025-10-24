La montagna nel piatto Bolzano a tavola tra passato e futuro

Le strade di ciottoli e le arcate dei palazzi variopinti regalano un senso di innata accoglienza. Le dorate insegne medievali all’esterno di locali storici del centro invitano alla sosta. Oggi come ieri. I profumi di buono e genuino anticipano la gioia del desco. Bolzano è una scoperta anche per il cibo. La città accoglie ristoranti che fanno della tradizione altoatesina un elemento di proiezione nel futuro. Il ’Ristorante 37 - Alpine Eating’ ( www.restaurant37.comit ) a due passi da piazza Walter, è un esempio di cucina contemporanea con le radici ben salde alla storia. Il locale accoglie gli ospiti con una magnifica sky terrace con vista su Bolzano e dei piatti alpini che stupiscono per la loro modernità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

