La montagna nel piatto Bolzano a tavola tra passato e futuro
Le strade di ciottoli e le arcate dei palazzi variopinti regalano un senso di innata accoglienza. Le dorate insegne medievali all’esterno di locali storici del centro invitano alla sosta. Oggi come ieri. I profumi di buono e genuino anticipano la gioia del desco. Bolzano è una scoperta anche per il cibo. La città accoglie ristoranti che fanno della tradizione altoatesina un elemento di proiezione nel futuro. Il ’Ristorante 37 - Alpine Eating’ ( www.restaurant37.comit ) a due passi da piazza Walter, è un esempio di cucina contemporanea con le radici ben salde alla storia. Il locale accoglie gli ospiti con una magnifica sky terrace con vista su Bolzano e dei piatti alpini che stupiscono per la loro modernità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
? Festa Internazionale dello Chef – 20 ottobre Oggi celebriamo chi, con passione e creatività, trasforma ingredienti semplici in emozioni autentiche. Per l’occasione, noi rendiamo omaggio alla cucina di montagna con un piatto simbolo delle nostre malghe: p - facebook.com Vai su Facebook
La montagna nel piatto. Bolzano a tavola tra passato e futuro - Le strade di ciottoli e le arcate dei palazzi variopinti regalano un senso di innata accoglienza. Secondo msn.com
Montagna, a Bolzano la laurea in Scienze enogastronomiche - È il primo corso di laurea in Scienze enogastronomiche di montagna e nasce nell’ambito di NOI Techpark, l’hub dell’innovazione dell’Alto Adige. Scrive ilsole24ore.com
Mare e montagna insieme a tavola - Cena evento al Ristorante Officina di Civitanova con pesce e tartufo nero di Pievetorina, vini de La Monacesca. Come scrive ilrestodelcarlino.it