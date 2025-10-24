La missione africana di Piraccini | Una rete tra imprese di agrifood per un enorme mercato in crescita
"Ho cambiato la bicicletta, ma il pedalatore resta lo stesso". Sono le parole con le quali Renzo Piraccini, dopo 12 anni trascorsi come presidente di Macfrut, ha descritto lo spirito del suo nuovo progetto, ‘ Italian Agrifood Technology for Africa ’, un’iniziativa che nell’arco di due anni, dal gennaio del 2026 al dicembre del 2027, mira a realizzare una rete di imprese italiane delle filiere dell’ agrifood che intendono allargare la propria area di attività nei Paesi dell’ Africa subsahariana. "Ci metto la faccia in prima persona – ha commentato Piraccini – perché credo molto in questo progetto e perché, anche in ragione del recente passato, preferisco farmi valutare dal mercato, piuttosto che soggetti estranei a questo settore". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
