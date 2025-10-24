La mia vita sotto sequestro L’incubo di una giovane madre Lui ha il braccialetto ma non la molla
di Serena Convertino AREZZO Una storia come tante altre. Ci si conosce tramite amici in comune, ci si innamora e fidanza. Quattro anni di relazione, una convivenza sotto lo stesso tetto e un bambino nato nel 2019. Tre anni dopo, nel 2022, qualcosa si incrina. Caratteri diversi, scontri frequenti, e una gelosia eccessiva da parte di lui. La relazione si interrompe per volere di lei e così la convivenza. Nulla di strano se non fosse che, a questo punto, la ragazza in questione ha 27 anni, un bambino di tre anni e mezzo e un ex compagno di 31 che non la lascia vivere in pace. Inizia infatti un calvario di messaggi, appostamenti, minacce e post sui social. 🔗 Leggi su Lanazione.it
