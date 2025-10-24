La manovra della discordia
Si infiamma lo scontro politico sulla manovra economica. E nel mirino finiscono anche i vertici “tecnici” del Mef, a partire dalla Ragioneria generale dello Stato. I più agguerriti sono gli esponenti di Forza Italia, a partire dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che non ha per nulla digerito neanche la versione riveduta e corretta che ridimensiona l’aumento della cedolare secca sugli affitti brevi anche per il primo immobile, dal 21 al 26%. L’incremento è riservato solo in caso di “locazioni” gestite dagli intermediari. Ma Tajani è categorico: la norma va ritirata. "In Consiglio dei ministri non si è parlato né di case né di dividendi", ha osservato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
