La manovra dei misteri e delle meraviglie

Lidentita.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maggioranza in subbuglio tra misure senza paternità e accuse incrociate: lo scontro tra tagli alla Metro C e l'ombra dei grand commis del Mef L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

la manovra dei misteri e delle meraviglie

© Lidentita.it - La manovra dei misteri (e delle meraviglie)

Leggi anche questi approfondimenti

Manovra, torna il bonus casa 50%. C’è anche un contributo ai genitori per la previdenza dei figli - Tocca al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, spiegare che l’intenzione è chiedere «un contributo in modo concertato». Riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Misteri Meraviglie