La macchina da guerra Dal fronte all’Università Così Enigma criptava le comunicazioni militari

I militari che la utilizzavano probabilmente morirono prima di avere il tempo di distruggerla. Così una macchina Enigma, usata nella seconda Guerra mondiale sulla linea Gotica dall'esercito tedesco per criptare le comunicazioni evitando che i nemici le intercettassero (come era accaduto nella Prima Guerra Mondiale), è sopravvissuta alla Storia ed è arrivata all' Università Cattolica. A prestarla per una lezione di matematica nella Settimana della Scienza, promossa dalla facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali (fino al 27 ottobre), è stato il collezionista bresciano Mauro Fattori, appassionato di sistemi di comunicazione militari.

