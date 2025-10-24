La Lvpa Frascati calcio è tra le società del programma di Aree di sviluppo territoriale del Lazio
Frascati (Rm) – La Lvpa Frascati continua ad ottenere riconoscimenti. Dopo aver guadagnato negli anni scorsi il titolo di Scuola calcio d’Elite, il club del presidente Giammarco Raparelli è stato anche inserito tra quelli presenti nel programma di Aree di sviluppo territoriale (Ast) della Figc -. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La Lvpa Frascati continua ad ottenere riconoscimenti #ilmamilio - facebook.com Vai su Facebook
Lvpa Frascati calcio: partono i campionati giovanili regionali https://ift.tt/oeqG2hI - X Vai su X
La Lvpa Frascati (calcio) è tra le società del programma di Aree di sviluppo territoriale del Lazio - Tempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Frascati (Rm) – La Lvpa Frascati continua ad ottenere riconoscimenti. Segnala osservatoreitalia.eu
Lvpa Frascati calcio, l’ad Serafini: "Vogliamo diventare punto riferimento anche a livello femminile" - Il club tuscolano, che già l’anno scorso aveva una prima squadra in Eccellenza, punta fortemente sul settore femminile. Secondo romatoday.it
Lvpa Frascati calcio: festa per il memorial Luigi Borsa - Frascati (Rm) – Una splendida giornata di festa, all’insegna della passione per il calcio e del ricordo di una persona cara. romatoday.it scrive