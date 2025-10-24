La Lvpa Frascati calcio è tra le società del programma di Aree di sviluppo territoriale del Lazio

24 ott 2025

Frascati (Rm) – La Lvpa Frascati continua ad ottenere riconoscimenti. Dopo aver guadagnato negli anni scorsi il titolo di Scuola calcio d’Elite, il club del presidente Giammarco Raparelli è stato anche inserito tra quelli presenti nel programma di Aree di sviluppo territoriale (Ast) della Figc -. 🔗 Leggi su Romatoday.it

