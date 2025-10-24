La lunga attesa è terminata | Alessandro Di Paolo entra ufficialmente nell' Ssc Ancona attraverso la Romana Film

ANCONA – Dopo mesi di attesa, chiacchiericcio, conferme a mezza bocca e tanto temporeggiare adesso è ufficiale. Alessandro Di Paolo, imprenditore cinematografico, entra a tutti gli effetti nella Ssc Ancona come socio.A comunicarlo è stata la stessa società, attraverso un post sul proprio profilo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

