La lotta tra il bene e il male | il musical Caino e Abele debutta al teatro Impero

BRINDISI - Domenica 26 ottobre alle ore 20.30, al teatro Impero di Brindisi, andrà in scena "Caino e Abele", il musical realizzato dalla comunità parrocchiale del quartiere Paradiso sull'eterna lotta tra bene e male, tema di estrema attualità, specie tra i giovani. Lo spettacolo è a cura di Piera. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

