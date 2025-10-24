Nell'era del politicamente corretto imperante, niente fa più rumore che dire una banalità. L'ultimo esempio, di qualche giorno fa, arriva dalla Germania. Il cancelliere Friedrich Merz ha scelto di affrontare di petto un tema che da anni lacera, in modo differente, tutte le società europee: l'immigrazione di massa e il suo impatto sulla sicurezza urbana e sulla coesione sociale. E lo ha affrontato senza giri di parole. Ha utilizzato una metafora troppo diretta? Forse sì, ma non cambia la sostanza delle cose, giudicate voi stessi la sua dichiarazione: "I migranti sono pericolosi? Chiedete alle vostre figlie". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La lezione "scorretta" di Merz