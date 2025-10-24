La lezione di Crosetto agli allievi ufficiali | Follia dilagante l’Italia sia pronta a difendersi

Follia dilagante nel mondo, l’Italia sia pronta a difendersi. Sono le parole che il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha pronunciato davanti i giovani che hanno intrapreso la carriera militare. Ha parlato durante l’inaugurazione dell’anno accademico degli istituti di formazione dell’Esercito a Palazzo dell’Arsenale di Torino. C’erano gli allievi della Scuola Ufficiali dell’Esercito di Torino, dell’Accademia Militare di Modena, della Scuola Sottufficiali dell’Esercito di Viterbo; di quella di Lingue Estere dell’Esercito di Perugia e le Scuole Militari “Nunziatella” di Napoli e “Teulié” di Milano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

