La lezione di Crosetto agli allievi ufficiali | Follia dilagante l’Italia sia pronta a difendersi
Follia dilagante nel mondo, l’Italia sia pronta a difendersi. Sono le parole che il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha pronunciato davanti i giovani che hanno intrapreso la carriera militare. Ha parlato durante l’inaugurazione dell’anno accademico degli istituti di formazione dell’Esercito a Palazzo dell’Arsenale di Torino. C’erano gli allievi della Scuola Ufficiali dell’Esercito di Torino, dell’Accademia Militare di Modena, della Scuola Sottufficiali dell’Esercito di Viterbo; di quella di Lingue Estere dell’Esercito di Perugia e le Scuole Militari “Nunziatella” di Napoli e “Teulié” di Milano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Approfondisci con queste news
Oggi a #Torino, presso Palazzo Arsenale, il Ministro Guido Crosetto terrà una lectio magistralis in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025–2026 degli Istituti di Formazione dell’Esercito Italiano. ?Segui la diretta, dalle ore 1 - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, in corso gli abbordaggi delle prime barche | Crosetto: "Tutte circondate" | Tajani: "Italiani ad Ashdod e poi espulsi" #flotilla #gaza #1ottobre - X Vai su X
Guerra, Crosetto: "Prepariamoci a difendere l'Italia, la follia nel mondo è dilagante" - Guido Crosetto a inaugura l’anno accademico degli istituti di formazione dell’Esercito a Torino con que ... Si legge su affaritaliani.it
Crosetto: “prepariamoci a difendere l’Italia”/ “Follia dilagante: messaggi Cina in Africa contro Occidente” - Ministro della Difesa Guido Crosetto agli allievi dell'Esercito sui rischi concreti di attacchi e guerre contro l'Italia. Lo riporta ilsussidiario.net
La lezione di Crosetto ai pro Pal della Flotilla - È giusta e condivisibile la decisione del governo italiano, e in particolare del ministro della Difesa Guido Crosetto, di inviare la fregata Fasan in soccorso della Flotilla in rotta verso Gaza “per ... Come scrive ilfoglio.it