La lettera dell' ex di Luciana | Io omicida e fallito
«Sono un assassino e un fallito, non so spiegare perché l'ho fatto, volevo solo spaventarla in modo violento». Mercoledì sera, ore 18 circa, Parco Nord, estrema periferia nord di Milano. Piange Luigi Morcaldi, il 64enne che otto ore prima ha ucciso davanti a casa con almeno 14 coltellate la ex compagna di un anno più giovane, Luciana Ronchi. Ma non è più spavaldo e deciso, rabbioso, come in mattinata, quando per eliminare la ex ha addirittura spuntato la lama del coltello con cui l'ha colpita per la foga eccessiva con cui si è accanito su di lei. Circondato da un centinaio di vigili della Polizia Locale, Morcaldi è ormai un uomo finito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
Luigi Morcaldi, trovata nell'auto "La torta avvelenata": la lettera arrabbiata per Luciana Ronchi e il figlio. Le 14 coltellate e l'accanimento sul volto - facebook.com Vai su Facebook
? Luciana Ronchi uccisa dall’ex compagno con 14 coltellate: il racconto choc di un testimone e lettera ‘Torta avvelenata’ http://dlvr.it/TNr8tS #LucianaRonchi #Femminicidio #Giustizia #ViolenzaDiGenere #CronacaNera - X Vai su X
La lettera dell'ex di Luciana: "Io omicida e fallito" - «Sono un assassino e un fallito, non so spiegare perché l'ho fatto, volevo solo spaventarla in modo violento». Lo riporta msn.com
Luciana uccisa dall’ex con 14 coltellate: il racconto choc di un testimone e una ‘Torta avvelenata’ per il figlio - Femminicidio di Luciana Ronchi a Milano, ricostruiti gli ultimi istanti di vita della vittima e il possibile movente del femminicidio. Secondo msn.com
Luigi Morcaldi ha scritto una lettera prima di uccidere Luciana Ronchi, trovata in auto: "La torta avvelenata" - Luigi Morcaldi ha scritto una lettera intitolata "La torta avvelenata" indirizzata alle sua ex compagna, Luciana Ronchi, uccisa a Milano ... Come scrive virgilio.it