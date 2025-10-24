La lente d' ingrandimento del gruppo interforze antimafia sui cantieri olimpici

Per lo svolgimento delle XXV Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 nelle località, tra le altre di Bormio e Livigno, è stata prevista la realizzazione di numerose opere pubbliche. Le stesse, oltre a prevedere la costruzione di nuovi impianti sportivi come lo Ski stadium di Bormio, si. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Lente d’ingrandimento Le città d’Italia: arte, storia, evoluzione È dedicato a Perugia il prossimo incontro online con lo storico dell’arte Stefano Zuffi. ? mercoledì 29 ottobre ore 18.00 | 75 min ONLINE tramite la piattaforma ZOOM. Prossime date: 5 novemb - facebook.com Vai su Facebook

I giovani My Sport sotto la lente di ingrandimento di Menchinelli - X Vai su X

Quegli intrecci tra A-Cap e 777 Partners sotto la lente d’ingrandimento delle autorità degli Stati Uniti - Cap e 777 Partners sotto la lente d’ingrandimento delle autorità Usa. Si legge su pianetagenoa1893.net

Juventus sotto la lente d'ingrandimento della UEFA: il precedente del 2022 e come sono andate le cose - E' di oggi la notizia dell'apertura di un procedimento da parte della UEFA in merito alla posizione della Juventus e a possibili violazioni del Fair Play Finanziario da parte dei bianconeri durante il ... Segnala msn.com

La gestione della crisi idrica sotto la lente d'ingrandimento della magistratura - I Carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Potenza e dei Nas, su disposizione della Procura di Potenza, hanno eseguito una serie di acquisizioni di documenti nelle sedi di ... Segnala rainews.it