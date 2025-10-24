La Lega pretende Acquaroli frena Gelo su deleghe e sottosegretario nelle Marche
Pesaro, 24 ottobre 2025 – In principio furono i nomi, poi vennero le deleghe. Da due giorni tra Fratelli d’Italia e Lega va in onda un braccio di ferro che sta pericolosamente lambendo i limiti dell’incidente rilevante, mercoledì nel faccia a faccia a muso duro nella capitale – chiuso dopo una maratona di quasi sei ore senza un accordo, ma se non altro con la speranza di trovarlo –, ieri su linee telefoniche Ancona-Roma (e viceversa) bollenti, manco fossero i centralini della Nasa. Ecco, in mezzo nella vulgata politica c’è la ‘mitologica’ delega all’agricoltura (o in subordine le attività produttive), che sulla formazione della giunta bis di Francesco Acquaroli ormai pesa quasi come lo scoglio di Sisifo, una faticaccia che non finisce mai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
