La leader del Team Vannacci a Varese | Pronta a fare una mia lista

Nel botta e risposta tra Vannacci e Salvini, entra in gamba tesa Stefania Bardelli, collaboratrice dell'ex generale e figura di riferimento del Team Vidoletti di Varese, che ha chiarito la natura indipendente del movimento da lei rappresentato: «Ho parlato con Vannacci che mi ha assicurato che non ci sono obblighi per gli appartenenti del Mondo al Contrario. Siamo un'associazione culturale e siamo liberi. Non rispondiamo ai partiti politici», ha dichiarato all' Ansa. Bardelli ha inoltre aperto alla possibilità di un proprio impegno civico alle amministrative del 2027: «Se lo riterrò opportuno, a Varese presenterò una mia lista.

