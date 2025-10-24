La Juventus oggi ha la postura di una squadretta di provincia è contenta di aver perso solo 1-0 a Madrid
Dov’è finita la Juventus? Che fine ha fatto la squadra che in Europa si presentava in qualunque stadio e diceva la sua mettendo paura a qualunque avversario? Ieri sera a Sky Sport, nel post partita dell’Europa League, Fabio Caressa, fuoriclasse del giornalismo sportivo, ha posto un interrogativo: «Sicuramente non è crollata la Juventus a Madrid per come stavano andando le cose. È questo può essere un elemento positivo. Però io ho sentito dire, tutto sommato è andata bene. Qui dobbiamo metterci su cosa sia la Juventus, se la Juve è diventata una squadra che va a Madrid per non prendere la goleada, allora la Juventus prosegue il processo di ridimensionamento . 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
