La Juve ‘porta’ Tudor a lezioni di comunicazione Gazzetta

I risultati negativi, ma non solo. Sono ore di riflessione in casa Juventus, dove Igor Tudor sembrerebbe sul filo del rasoio. Ad aggravare la posizione del tecnico croato le dichiarazioni sempre piccate. L’edizione online de La Gazzetta dello Sport si sofferma sull’argomento, riferendo di un lavoro di “sensibilizzazione” avviato dal club bianconero affinché il proprio allenatore possa tornare a “una comunicazione più consona e serena”. Tudor a “lezioni di comunicazione”, le ultime di Gazzetta. “In primis, fu il calendario. Poi il mercato del Como. Quindi le aspettative. In un climax di dichiarazioni polemiche, dirette e indirette, l’ultimo mese di parole di Igor Tudor è stato caratterizzato da diversi sfoghi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Juve ‘porta’ Tudor a lezioni di comunicazione (Gazzetta)

