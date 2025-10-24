La grazia di Trump a CZ è un atto d’amore per le cripto
“La guerra dell’amministrazione Biden contro le cripto è finita”. È la portavoce della Casa Bianca Karolin Leavitt a spiegare il vero significato della grazia concessa da Donald Trump a Changpeng Zhao, fondatore della piattaforma Binance, il più grande exchange al mondo. L’attuale presidente ha più volte ribadito l’importanza delle cripto, considerandole niente meno che il simbolo della “libertà finanziaria americana”. Non è un caso quindi che già a marzo il tycoon aveva graziato Arthur Hayes, cofondatore di BitMex, colpevole di aver violato le leggi antiriciclaggio. Una storia simile a quella di Zhao, finito in carcere per quattro mesi (era uscito a settembre di un anno fa) dopo essersi dichiarato colpevole per non aver rispettato le norme americane in tema di riciclaggio, per cui Binance era stata costretto a pagare 4,3 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Formiche.net
