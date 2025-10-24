La gravidanza e l’allattamento proteggono dal cancro al seno

Secondo uno studio condotto su esseri umani e topi, pubblicato su Nature, la gravidanza e l’allattamento inducono l’accumulo di cellule immunitarie specializzate, che riducono la probabilità di sviluppare un cancro al seno. La ricerca è di un gruppo di scienziati australiani guidati da Sherene Loi del Peter MacCallum Cancer Centre di Melbourne, Australia, che hanno individuato nelle cellule immunitarie T, che combattono le infezioni, il fattore chiave di protezione dal cancro. Benchè fosse noto da tempo, fin dal XVIII secolo, che l’allattamento protegge dallo sviluppare il cancro al seno, non si sapeva quale fosse il meccanismo base di questa protezione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

