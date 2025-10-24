Una persona su otto in tutto il mondo è affetta da obesità. Un dato preoccupantemente sempre più in crescita. In questo contesto, l’Italia è il primo Paese in assoluto a dotarsi di una legge che la riconosce come patologia cronica. Un passo storico, ma anche l’occasione per guardare in faccia una delle grandi sfide del nostro tempo. Per anni abbiamo finto che l’obesità fosse una questione di volontà. Che bastasse “mangiare meno e muoversi di più”. Un ritornello comodo, rassicurante, che permette di tracciare una linea netta fra chi “ce la fa” e chi “non ci riesce”. Ma la realtà, come spesso accade, è più scomoda: l’obesità non è una colpa. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La grande sfida sull’obesità è cambiare la narrazione tossica che la circonda (di G. Gambino)