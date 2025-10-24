La giunta approva la delibera per il mantenimento provvisorio dei parklet e dehors delle attività commerciali

Ilpescara.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale ha approvato una delibera che disciplina il mantenimento provvisorio delle strutture amovibili per le attività commerciali, la cui autorizzazione scade a fine mese. Sono state definite linee guida per l'occupazione della sede stradale, demandando agli uffici la pianificazione e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

