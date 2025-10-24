La giunta approva la convenzione per la vendita di San Siro | quali sono gli obblighi per Inter e Milan

La giunta ha approvato la convenzione quadro per la vendita di San Siro sulla base delle modifiche fatte dal Consiglio comunale lo scorso 29 settembre. Ecco quali sono gli elementi contrattuali essenziali e gli obblighi per le squadre di Inter e Milan stabiliti dalla convenzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

San Siro: la giunta approva convenzione quadro per la vendita - Prosegue il percorso di vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan da parte del Comune di Milano. Come scrive ansa.it