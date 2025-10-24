La fuoriuscita di olio rende viscido l’asfalto | disagi alla circolazione in pieno centro
LECCE – Uno strato viscido sull’asfalto, in pieno centro, ha finito per bloccare il traffico cittadino. È accaduto intorno alle 7 di questa mattina, a Lecce, in via Garibaldi. Un tratto stradale che costeggia la villa comunale, punto nevralgico per la circolazione, soprattutto a quell’ora.Una. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
