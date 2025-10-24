La foto di Sergio Mattarella che abbraccia il fratello morente | quando Letizia Battaglia immortalò per caso un omicidio di mafia

Esiste una fotografia che ha segnato la storia italiana e che mostra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in uno dei momenti più drammatici della sua vita. È i l 6 gennaio 1980, giorno dell'Epifania, quando il fratello Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana, viene assassinato dalla mafia. Quell'immagine, divenuta iconica, porta la firma di Letizia Battaglia, la fotografa che ha documentato quaranta anni di guerra civile siciliana attraverso il suo obiettivo. La storia di quello scatto, però, è quanto di più lontano si possa immaginare da una caccia allo scoop pianificata.

