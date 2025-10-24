La forza di una donna ruba minuti a Uomini e Donne | ecco cosa cambia dal 27 ottobre
Novità in arrivo nel pomeriggio di Canale 5. A partire da lunedì 27 ottobre, la rete modificherà leggermente la sua programmazione, e la protagonista del cambiamento è proprio la soap turca “ La forza di una donna ”. La serie, amatissima dal pubblico, guadagnerà alcuni minuti in più di messa in onda, anticipando la partenza alle 16:00 e chiudendo alle 16:25 circa. Un piccolo spostamento che però toglierà spazio al finale di Uomini e Donne, che finora occupava quasi tutta la fascia centrale del pomeriggio. La decisione arriva dopo gli ottimi ascolti registrati dalla soap, che continua a crescere e a mantenere un pubblico fedele. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
La forza di una donna, cambio programmazione dal 27/10: la serie toglie spazio a U&D - L'appuntamento con La forza di una donna si conferma uno dei più seguiti nel daytime feriale di Canale 5, in grado di toccare la soglia dei 2,2 milioni di spettatori nonostante la breve durata. Scrive it.blastingnews.com
La forza di una donna, cambio programmazione 18/10: la serie allungata di venti minuti - Dalla Guida tv ufficiale Mediaset emerge che la serie turca verrà allungata di circa 20 minuti rispetto al solito, dato che l'orario di partenza è fissato alle 14:20 circa, subito dopo il consueto ... Come scrive it.blastingnews.com
La forza di una donna anticipazioni: il piano diabolico di Sirin e il rapimento dei bambini - Clamorose le anticipazioni per le nuove puntate de La forza di una donna in onda su Canale 5: i bambini di Sarp rapiti ... Lo riporta ultimenotizieflash.com