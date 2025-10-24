La forza di una donna ruba minuti a Uomini e Donne | ecco cosa cambia dal 27 ottobre

Novità in arrivo nel pomeriggio di Canale 5. A partire da lunedì 27 ottobre, la rete modificherà leggermente la sua programmazione, e la protagonista del cambiamento è proprio la soap turca “ La forza di una donna ”. La serie, amatissima dal pubblico, guadagnerà alcuni minuti in più di messa in onda, anticipando la partenza alle 16:00 e chiudendo alle 16:25 circa. Un piccolo spostamento che però toglierà spazio al finale di Uomini e Donne, che finora occupava quasi tutta la fascia centrale del pomeriggio. La decisione arriva dopo gli ottimi ascolti registrati dalla soap, che continua a crescere e a mantenere un pubblico fedele. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it