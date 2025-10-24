La forza di una donna anticipazioni | Bahar cerca lavoro Sarp riapre il passato
Nella dizi turca La forza di una donna, Bahar sceglie di non arretrare: sabato 25 ottobre tornerà in TV e il suo passo avanti avrà il profumo concreto di un colloquio di lavoro. Ma quando Sarp tenta un contatto, il terreno emotivo si fa scivoloso. Ogni gesto pesa, ogni parola riapre qualcosa. È la vigilia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
La forza di una donna, anticipazioni al 1° novembre: Bahar affronta Ceyda - La forza di una donna, anticipazioni dal 27 ottobre al 1° novembre. Da msn.com
La forza di una donna Anticipazioni 24 ottobre 2025: Sirin smaschera Hatice con Enver! - Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 24 ottobre 2025 su Canale 5, ci svelano che Sirin sta per mettere Hatice in cattiva luce con Enver, rivelandogli il suo segreto. Riporta msn.com
La forza di una donna anticipazioni 23 ottobre: Bahar ritrova i figli - La puntata di La forza di una donna di giovedì 23 ottobre si preannuncia ricca di emozioni forti e tensioni familiari. Come scrive ciakgeneration.it