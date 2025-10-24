La forza di una donna anticipazioni 25 ottobre | Bahar fa un colloquio di lavoro Sarp tenta un contatto

Ultimo episodio della settimana per la dizi turca: Bahar cerca un lavoro per raggiungere l'indipendenza, ma nei suoi confronti proseguono i sotterfugi. Ecco le anticipazioni dell'episodio di sabato alle 14.40 su Canale 5. La dizi turca di Canale 5, La forza di una donna, torna sabato pomeriggio alle 14.40 con un nuovo episodio carico di tensione emotiva e scelte difficili. Mentre Bahar prova a rimettersi in carreggiata cercando un lavoro, un gesto inatteso di Sarp rischia di riaprire ferite mai rimarginate, che non permetteranno alla donna di andare avanti. E tra vecchi amori, padri in allarme e figli in subbuglio, ogni piccola cosa diventa terreno di confronto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

