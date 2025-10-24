La fortuna bacia la Brianza | vinti 55mila euro al lotto

La fortuna ha nuovamente fatto tappa in Brianza dopo le vincite al gioco avvenute nei giorni scorsi. Nell’estrazione di ieri sera, 23 ottobre, ben due persone si sono portate a casa una cospicua somma di denaro andando a far compagnia alle altre che hanno ricevuto il bacio della dea bendata in. 🔗 Leggi su Monzatoday.it