Dopo trent’anni di silenzio, Allegra Gucci ha deciso di raccontare la sua storia. La figlia di Maurizio Gucci, assassinato nel 1995, e di Patrizia Reggiani, condannata come mandante dell’omicidio, ha pubblicato il libro Fine dei Giochi per l’editore Piemme, che a breve diventerà una serie diretta da Gabriele Muccino. Un’opera che nasce dall’esigenza di restituire dignità ai suoi genitori, protagonisti di una vicenda familiare che ha segnato la cronaca italiana. E sottolinea che è “tutto vero” e può dimostrarlo punto per punto. Adam Driver e Lady Gaga in House of Gucci – Fabio Lovino Copyright: © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - La figlia di Patrizia Reggiani rompe il silenzio: la verità sui suoi genitori e “quell’orrido film” con Lady Gaga

