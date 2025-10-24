La figlia di Ancelotti Mio padre non sente Gattuso da tempo

Katia Ancelotti, la figlia di Carlo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere della Sera parlando naturalmente del celebre padre, ex tra le altre anche del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Di seguito le sue parole: “Mi piacerebbe vederlo arrabbiato”. “ Vorrei vederlo arrabbiato, una volta, solo una. Non si scompone mai? In campo e nello spogliatoio succede, dicono. Mio fratello Davide e mio marito Mino raccontano di sfuriate pazzesche, una versione di papà a me sconosciuta. Vorrei vederlo nella vita così, ogni tanto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Approfondisci con queste news

La figlia di Carlo al Corsera: «Mi piacerebbe vederlo una volta arrabbiato. Mi dicono che nello spogliatoio invece fa sfuriate pazzesche. È rimasto il semplicione che mangia male e veste così così». - facebook.com Vai su Facebook

Katia Ancelotti: «Mio padre Carlo mi ha fatto anche da madre. Gattuso? Non lo ha più chiamato, ci è rimasto male. Le critiche a mio fratello Davide? Del figlio di Pioli non ... - La figlia dell'allenatore del Brasile racconta: «So che papà negli spogliatoi fa sfuriate pazzesche, nella vita invece non si espone. Si legge su msn.com

La figlia di Carlo Ancelotti: "Dopo Napoli con Gattuso non si sono più visti né sentiti. Papà ci rimase male" - Katia Ancelotti parla al Corriere della Sera: "Mi piacerebbe vederlo una volta arrabbiato. huffingtonpost.it scrive

Ancelotti, la figlia: "Con Gattuso non si è più sentito. Sapete cosa dicevano a Napoli?" - Katia Ancelotti, la figlia di Carlo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere della Sera parlando naturalmente del celebre padre, ex tra le altre anche del Napoli di Aurelio De Lau ... Segnala msn.com