La festa di Halloween a Cogliate

Monzatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 31 ottobre torna con la sesta edizione Hallowest, la festa di Halloween diventata famosa in tutta la Brianza nel centro cittadino di Cogliate. Una mega serata all’insegna del divertimento con animazioni e spettacoli per grandi e piccoli, con inizio alle 18.Il programmaLa festa sarà una vera e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

festa halloween cogliateLa festa di Halloween a Cogliate - Il 31 ottobre torna con la sesta edizione Hallowest, la festa di Halloween diventata famosa in tutta la Brianza nel centro cittadino di Cogliate. Scrive monzatoday.it

festa halloween cogliateHallowest, conto alla rovescia a Cogliate per la grande festa di Halloween - Nel centro cittadino verrà riproposta la festa di Halloween diventata famosa in tutta la ... Come scrive ilnotiziario.net

festa halloween cogliateHalloween nelle Marche: le feste nei borghi da brivido da non perdere - La notte più misteriosa dell’anno non è solo zucche intagliate e travestimenti: i castelli medievali e le piazze diventano scenari di feste, spettacoli e percorsi da paura ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Halloween Cogliate