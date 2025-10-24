La Festa delle Matricole dà il benvenuto ai nuovi studenti Cavalieri | Vivrete momenti di passione ed emozione

Bergamo. L’inaugurazione di un capitolo che per molti un giorno sarà ricordato come il più intenso della propria vita. Un percorso che per gli oltre 4.500 studenti delle lauree triennali e magistrali a ciclo unico del primo anno dell’Università di Bergamo è iniziato da poche settimane e che ha visto il lancio ufficiale nella giornata di giovedì 23 ottobre all’interno della pizzeria “Rosso Pomodoro” di ChorusLife, allestita a luogo accademico in occasione della 4a edizione della Festa delle Matricole. 4.592 gli studenti iscritti (la scadenza era fissata per il 3 ottobre, con possibilità di iscrizione tardiva fino al 28 novembre), con un aumento del 6% degli immatricolati rispetto alla scorso anno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

