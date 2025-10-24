La felicità è possibile | doppio evento per il benessere e l’inclusione dei giovani

MESAGNE - Giovedì 30 ottobre 2025, l’istituto comprensivo “Giovanni XXIII - Moro” di Mesagne inaugurerà il progetto “La felicità è possibile”, sostenuto e finanziato dal ministero della Cultura e dalla Siae nell’ambito del programma “Per chi crea 2024”. L’iniziativa mira a promuovere il benessere. 🔗 Leggi su Brindisireport.it