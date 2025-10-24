La felicità? Basta ridere dieci minuti al giorno | a Peschiera del Garda il Congresso italiano di yoga della risata
Dal 24 al 26 ottobre Peschiera del Garda diventerà il punto di riferimento nazionale per la pratica dello Yoga della Risata, in occasione del V Congresso Italiano organizzato dall’Istituto Italiano di Yoga della Risata, diretto dai master trainer Lara Lucaccioni e Matteo Ficara. L’evento coincide. 🔗 Leggi su Veronasera.it
