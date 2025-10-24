La Federcalcio australiana dice sì a Milan-Como a Perth ora la palla passa alla Federazione asiatica e alla Fifa

La Federcalcio australiana ha dato il via libera per il match di Serie A tra Milan e Como a Perth il 15 gennaio. La Federcalcio australiana su Milan-Como a Perth. Come riportato da Sportmediaset: È quanto si legge in una lettera che Football Australia ha inviato a Rita Saffioti, vicepremier e ministro dello Sport dell’Australia Occidentale, in cui la Federcalcio ha confermato che darà il suo ok alla partita all’interno della documentazione che sarà inviata oggi all’Afc, la confederazione calcistica asiatica. Gli ultimi passaggi formali, quindi, riguarderanno il via libera proprio dell’Afc e della Fifa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

