Dopo la richiesta dei lettori, la silloge “La faglia empirea” di Rosaria Scialpi è di nuovo disponibile in formato cartaceo e digitale. Un viaggio poetico tra mito e contemporaneità. Con grande entusiasmo e dopo la richiesta dei lettori, annunciamo che La faglia empirea (Brè Edizioni) di Rosaria Scialpi torna finalmente anche in formato ebook e con una nuova veste grafica. La silloge, che consta di 100 pagine in cartaceo, è nuovamente acquistabile in formato cartaceo in tutte le librerie e tramite i maggiori e-commerce al prezzo di 11,00 €; è invece disponibile in formato ebook, su Amazon, al vantaggioso prezzo di 3,99 € o inclusa gratuitamente nell’abbonamento unlimited. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “La faglia empirea” di Rosaria Scialpi torna in ebook con nuova veste grafica