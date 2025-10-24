Dopo oltre due mesi di detenzione in Albania, il docente dell'Università dell'Aquila, Michele D'Angelo, è finalmente tornato a casa in Italia, visibilmente provato ma libero su cauzione. È cessata l'estenuante attesa per il rientro in territorio italiano di Michele D'Angelo, stimato docente di Biologia presso l'Università dell'Aquila, trattenuto in Albania da agosto. Il professore, originario di San Severo in provincia di Foggia, è decollato dalla capitale Tirana nel tardo pomeriggio di ieri ed è atterrato all'aeroporto di Fiumicino poco dopo la mezzanotte. Al suo fianco, la compagna Vanessa Castelli, instancabile sostenitrice della sua causa durante l'intero periodo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - La drammatica odissea di un professore universitario si conclude: il rientro in patria