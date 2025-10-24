Nel suo omaggio poetico, il poeta salernitano Mario Festa celebra la donna come la più alta creazione della natura: un’opera d’arte vivente che porta equilibrio, luce e tenerezza nel mondo. Simbolo di grazia e determinazione, la donna arricchisce la vita con i suoi colori e il suo impegno quotidiano, diventando pilastro fondamentale della crescita e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - La donna, un capolavoro del Creato: omaggio di Mario Festa