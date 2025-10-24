La difesa dell’uomo | | Sta meglio
Massimo Malavolta non era presente ieri mattina in tribunale dove si decideva la sua sorte in merito alla richiesta della Procura che sia processato per aver ucciso ferocemente la moglie: accusa per la quale rischia l’ergastolo e di cui si occuperà la Corte d’Assise di Macerata. Ha preferito rimanere nella sua cella nel carcere di Marino del Tronto dove è rinchiuso dallo scorso gennaio, al termine di un periodo di ricovero fra gli ospedali di Ascoli e San Benedetto. "Ha scelto di non esserci ed è la decisione più opportuna, fatta nel rispetto della moglie, dei genitori e dei figli" ha spiegato l’avvocata Saveria Tarquini che fin dalle prime ore successive all’omicidio della moglie Emanuela Massicci lo assiste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
La ragazza, all'epoca dei fatti 17enne, aveva denunciato l’uomo per violenza sessuale nel 2019. In primo grado era stato dichiarato innocente, ma la sentenza d’appello ha cambiato il verdetto. La difesa ha intenzione di ricorrere in Cassazione - facebook.com Vai su Facebook
La difesa dell’uomo:: "Sta meglio" - Massimo Malavolta non era presente ieri mattina in tribunale dove si decideva la sua sorte in merito alla richiesta ... Da msn.com
"Aung San Suu Kyi sta meglio, al processo si dichiarerà innocente" - Lo ha rivelato alla vigilia del processo l'avvocato Kyi Win, che ieri ha incontrato il premio Nobel e leader dell'opposizione birmana nel carcere di Insein, dove é detenuta con le due domestiche ... Riporta ilgiornale.it