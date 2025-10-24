La difesa dell’uomo | | Sta meglio

Massimo Malavolta non era presente ieri mattina in tribunale dove si decideva la sua sorte in merito alla richiesta della Procura che sia processato per aver ucciso ferocemente la moglie: accusa per la quale rischia l’ergastolo e di cui si occuperà la Corte d’Assise di Macerata. Ha preferito rimanere nella sua cella nel carcere di Marino del Tronto dove è rinchiuso dallo scorso gennaio, al termine di un periodo di ricovero fra gli ospedali di Ascoli e San Benedetto. "Ha scelto di non esserci ed è la decisione più opportuna, fatta nel rispetto della moglie, dei genitori e dei figli" ha spiegato l’avvocata Saveria Tarquini che fin dalle prime ore successive all’omicidio della moglie Emanuela Massicci lo assiste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

