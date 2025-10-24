La Diaspora delle Vele | intervista a Francesca Comencini
La nostra intervista a Francesca Comencini, che in occasione della Festa del Cinema di Roma ha presentato il suo ultimo documentario, La Diaspora delle Vele, che vedremo su Sky Documentaries e in streaming su NOW nel corso del 2026. La diaspora delle Vele è una produzione Cattleya e Sky Studios, in collaborazione con il Comune di Napoli e il Comitato Vele di Scampia. La trama di La Diaspora delle Vele. Il 22 luglio 2024 il cedimento di uno dei ballatoi nella Vela Celeste di Scampia ha provocato la morte di tre persone e dodici feriti. Dopo la tragedia, il piano di rigenerazione delle Vele avviato dal Comune di Napoli subisce una drastica accelerazione e quasi 2000 persone ancora residenti alle Vele vengono evacuate per ricollocarsi in alloggi provvisori, in attesa di tornare a Scampia nel nuovo quartiere attualmente in costruzione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
