La crisi terminale dell’Occidente comporterà la fine dello Stato di diritto?

Lo Stato di diritto è in crisi acuta in tutto l’Occidente, che a lungo si è arrogato di esserne il principale, se non unico, promotore e difensore. Avanzano due modelli che nulla hanno a che fare con la rule of law, quello statunitense-trumpiano e quello genocida israeliano. Ma anche l’Europa fa la sua parte in questa distruzione della legalità, come dimostrato dal ruolo crescente delle lobby corruttrici, si tratti di armamenti, medicinali o altro, che fanno il bello e cattivo tempo a Bruxelles e dintorni, per non parlare dei servizi Nato e nazionali che fomentano con notizie false il clima da guerra in arrivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

