La crisi idrica al Trasimeno | È il cambiamento climatico

"I problemi attuali del Lago Trasimeno non sono da imputare a decenni di governo regionale di sinistra, ma a un fenomeno molto più vasto e imprevedibile che ci sovrasta: il cambiamento climatico. Solo negli ultimi anni si è compresa la gravità e, in parte, l'irreversibilità di tali mutamenti". Questo è il concetto chiave che il gruppo di minoranza Impegno Comune Tuoro intende ribadire con forza, respingendo ogni strumentalizzazione politica della crisi idrica. Il gruppo accoglie con favore lo stanziamento regionale di fondi per la manutenzione e il pontile di Isola Maggiore, prendendo atto che la sindaca Maria Elena Minciaroni abbia "corretto alcune omissioni nel suo post, dimostrando la fondatezza del precedente intervento di Impegno Comune".

